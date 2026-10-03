Fußball
Ungefährdeter Erfolg im Test: Mainz gewinnt in Mannheim
Sheraldo Becker
Im Test erfolgreich: Torschütze Sheraldo Becker. (Archivbild)
Federico Gambarini. DPA

Mainz 05 nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel bei Waldhof Mannheim. Dort gewinnen die Rheinhessen mit 3:0.

Mannheim (dpa) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein Testspiel während der Länderspielpause souverän gewonnen. Die Rheinhessen bezwangen auswärts unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Drittligisten SV Waldhof Mannheim mit 3:0 (2:0).

Die Treffer in der ersten Halbzeit erzielten Ransford Königsdörffer und Sheraldo Becker binnen drei Minuten (25./28.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Benedict Hollerbach (55.).

Der FSV tritt am 10. Oktober in seinem nächsten Pflichtspiel vor heimischer Kulisse gegen Bayer Leverkusen an. Mannheim ist ebenfalls an diesem Samstag auswärts bei der SG Sonnenhof Großaspach gefordert.

© dpa-infocom, dpa:261003-930-784290/1

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