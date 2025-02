Radlerin schwer verletzt Unfallflucht in Trier: Polizei sucht nach Westerwälder 09.02.2025, 05:00 Uhr

i Heike Schons wundert sich, dass ein Autofahrer sie am 21. Januar am Verteilerkreis Trier-Nord übersehen hat, obwohl eine grell-gelbe Jacke getragen hat. Bei dem Unfall hat sie Prellungen an Bein und Fuß, vier gebrochene Rippen und eine Lungenverletzung erlitten. Heike Schons/Montage: Trierischer Volksfreund

Eine 57-jährige Radlerin ist bei einem Unfall in Trier schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hat sie mitgeschleift und flüchtete – die Polizei fahndet nach einem Transporter mit Westerwälder Kennzeichen. Die Radlerin schildert die schlimmen Folgen.

Heike Schons nimmt mehrfach täglich Schmerzmittel. Ohne geht es gerade nicht, weil sie bei einem Unfall am 21. Januar schwer verletzt wurde. Eigentlich wollte sie nur mit dem Rad von der Arbeit nach Hause fahren. Doch dann wird sie von einem mutmaßlich aus dem Westerwald kommenden Autofahrer an der Lidl-Ausfahrt am Verteilerkreis in Trier Nord übersehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen