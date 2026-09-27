Stromberg (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit Wildschweinen auf der A61 bei Stromberg sind mehrere Tiere getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Nacht zu Sonntag mindestens zwei ausgewachsene Wildschweine sowie einige Jungtiere auf die Fahrbahn gelaufen und dort mit dem Auto einer 31-Jährigen zusammengeprallt. Mehrere der Tiere seien daraufhin von mindestens zehn weiteren Fahrzeugen überrollt worden, hieß es. Das Auto der 31-Jährigen wurde bei dem Unfall beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

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