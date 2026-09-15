Nach der Kollision eines Autos mit einem Motorrad auf der L308 bleibt die Strecke voll gesperrt. Ein Gutachten soll den genauen Hergang klären.

Vallendar (dpa/lrs) – Nach einem Frontalzusammenstoß auf der L308 zwischen Vallendar und Höhr-Grenzhausen ist die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nach derzeitigem Stand stießen ein Pkw und ein Motorrad zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei wurden beide Fahrer verletzt. Weil die genaue Unfallursache derzeit noch unklar sei, werde zur Rekonstruktion des Hergangs ein Verkehrsunfallgutachten erstellt. Polizei und Rettungskräfte sind noch an der Unfallstelle unweit von Koblenz im Einsatz.