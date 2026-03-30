Ein Tiertransporter verunglückt auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main. Was Autofahrer nun wissen müssen.

Ransbach-Baumbach (dpa/lrs) – Ein mit rund 40 Rindern beladener Lastwagen ist auf der A3 bei Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) verunglückt. Ein Tierarzt soll den Gesundheitszustand der Tiere begutachten, teilte die Polizei mit. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Unfalls und zum Zustand der Tiere lagen zunächst nicht vor.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Frankfurt am Main. Wie lange die Sperrung dauern wird, blieb zunächst offen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Berufsverkehr betroffen sei, hieß es. Die Polizei rät, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.