Ein Motorradfahrer wird bei einem Zusammenstoß nahe Bad Dürkheim schwer verletzt. Passanten reagieren schnell und leisten Erste Hilfe.

Bad Dürkheim (dpa) – Schwere Verletzungen hat sich ein 69 Jahre alter Motorradfahrer am Nachmittag bei einem Crash in der Nähe von Bad Dürkheim zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, nahm der Mann einer Autofahrerin beim Abbiegen auf die L455 die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Biker wurde schwer verletzt, die drei Insassen des Autos erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei lobte, unbeteiligte Passanten hätten vorbildlich Erste Hilfe geleistet. Später kamen dann Rettungswagen, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.