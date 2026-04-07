Sperrung auf der A61: Nach einem Unfall wird die Bergung des verunglückten Sattelzugs zur Geduldsprobe. Wie lange Autofahrer noch mit Verzögerungen rechnen müssen.

Worms (dpa/lrs) – Ein Sattelzug ist in der Nacht auf der A61 bei Worms in die Mittelschutzplanke geprallt. Der 77 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar. Die Bergungsarbeiten dauern an und dürften für Verzögerungen im Berufsverkehr sorgen.

Der mit Stahlteilen und Granulat beladene Sattelzug muss der Polizei zufolge abgeschleppt werden. «Dies wird einige Stunden in Anspruch nehmen, da vermutlich erst die Ladung umgeladen werden muss», heißt es in einer Mitteilung. Die Fahrbahn werde voll gesperrt und der Verkehr über den Durchfahrtstreifen an der AS Worms-Mörstadt an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei rechnet mit einer Sperrung bis Mittag.