Ein 75-jähriger Fahrer gerät auf der B270 im Kreis Kaiserslautern in den Gegenverkehr. Dabei kracht er mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto - darin sitzen auch zwei Kinder.

Otterbach (dpa/lrs) – Bei einem Autounfall im Kreis Kaiserslautern ist ein Kind schwer verletzt worden. Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr am Nachmittag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 270 aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem ein Mann und zwei Kinder saßen. Eins der Kinder erlitt dabei schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 75-Jährige, der andere Autofahrer und das zweite Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei dem 75-jährigen Autofahrer stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille fest. Sein Auto wurde sichergestellt, sein Führerschein einbehalten. Während der Unfallaufnahme war die Strecke für mehrere Stunden voll gesperrt.