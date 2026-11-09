Ministerin kennt sie lange Ilse-Aigner-Nominierung: Wie sich Weggefährtin äußert Bastian Hauck 09.11.2026, 15:47 Uhr

i Für Ilse Aigner (CSU) zeichnet sich eine deutliche Mehrheit in der Bundesversammlung ab, die am 30. Januar über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden soll. Sven Hoppe. Sven Hoppe/dpa

Ute Eiling-Hütig kennt Ilse Aigner schon lange – die Landesbildungsministerin war vor dem Wechsel nach Mainz lange in der bayerischen Landespolitik aktiv. Von der designierten Bundespräsidentin schwärmt sie. Und schildert eine emotionale Begegnung.

Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist Ilse Aigner (CSU) auch ganz offiziell die Kandidatin für das Bundespräsidentenamt. Als erste Frau an der Spitze des Staates will die Bayerin, die aktuell noch Präsidentin des bayerischen Landtags ist, zusammenführen – und bodenständig bleiben.







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