Ein Auto war zunächst auf der Überholspur unterwegs, soll dann aber nach rechts von der Spur abgekommen sein. Ein anderes Auto wird in den Graben gedrängt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der A620 bei Saarbrücken sind zwei Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kamen zwischen den Anschlussstellen Klarenthal und Gersweiler in Fahrtrichtung Saarbrücken zwei Autos von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Die beiden Fahrer im Alter von 66 und 54 Jahren konnten sich den Angaben zufolge selbst aus den Fahrzeugen befreien. Sie wurden demnach zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Zeugenhinweisen soll ein Wagen plötzlich von der Überholspur nach rechts gezogen sein und dabei das neben ihm fahrende Auto in den Graben gedrängt haben. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Wegen Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die Autobahn zunächst voll und später einspurig gesperrt. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.