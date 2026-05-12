Unfälle
Unfall auf A60 bei Mainz: Mann schwer verletzt
Polizei
Die Ursache für den Unfall war zunächst noch unklar (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Ein Lkw und zwei Autos sind in einen Unfall verwickelt, der sich über alle drei Fahrstreifen erstreckt. Die gesamte Hauptfahrbahn in Richtung Darmstadt ist danach für drei Stunden gesperrt.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn 60 bei Mainz ist ein 58-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Pkw und ein Lkw in den Crash involviert. Die Ursache für den Unfall am Abend zwischen der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim West und dem Hechtsheimer Tunnel war demnach zunächst unklar.

Einsatzkräfte befreiten den 58-Jährigen aus seinem Wagen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine 27 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen, wie es weiter hieß. Da sich die Unfallstelle über alle drei Fahrstreifen erstreckte, musste die gesamte Hauptfahrbahn in Richtung Darmstadt für drei Stunden gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:260511-930-67277/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten