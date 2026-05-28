Eppenrod (dpa/lrs) - Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat am Abend auf der Autobahn 3 bei Eppenrod zu einer Sperrung aller Fahrstreifen Richtung Frankfurt am Main geführt. Eine Umleitung wurde eingerichtet, wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte. Die Sperrung der Fahrbahn soll noch bis in die frühen Morgenstunden andauern. Der Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, ereignete sich demnach kurz vor der Anschlussstelle Diez. Nach ersten Erkenntnissen führte ein missglücktes Überholmanöver zu dem Unfall.

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