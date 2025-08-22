Am Samstag kann es laut dem DWD hier und da regnen. Am Sonntag wird es wieder freundlicher. Der Regenschirm kann dann zu Hause bleiben.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich zum Wochenende auf mehr Wolken und weniger Sonne am Himmel einstellen. Am Freitag zeigt sich das Land dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zweigeteilt. Während demnach im Norden mit vielen Wolken zu rechnen ist, bleibt es im Süden auch länger sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad. Es bleibt trocken.

Am Samstag geht es den Meteorologen zufolge wechselnd bewölkt weiter. Vor allem von der Eifel bis zum Westerwald ist zeitweise mit etwas Sprühregen zu rechnen. Im Tagesverlauf sind schwache Schauer möglich. Sonst bleibt es bei Werten von 19 bis 23 Grad meist niederschlagsfrei. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 11 bis 7 Grad ab. Lokal kann es neblig werden. Am Sonntag zeigt sich der Himmel heiter bis wolkig. Bei 20 bis 24 Grad bleibt es trocken.