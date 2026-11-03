Tierquälerei
Unbekannter schießt Katze an
Katze
Nachdem im Kreis Kusel offenbar eine Katze Mitte Oktober mit einer Luftdruckwaffe beschossen wurde, bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild)
Sven Hoppe. DPA

Eine verletzte Katze wird im Kreis Kusel gefunden. Die Ursache der Verletzung ist rätselhaft.

Waldmohr (dpa/lrs) – Eine Frau hat in Waldmohr im Kreis Kusel eine verletzte Katze gefunden. Der Tierarzt stellte bei der Untersuchung fest, dass ein sogenanntes Diabolo-Projektil im Körper der verletzten Katze steckte, wie die Polizei in Kusel mitteilte. Sie geht daher davon aus, dass die Katze mit einer Luftdruckwaffe beschossen wurde.

Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Motiv gab es zunächst nicht. Unklar war auch, wer auf das Tier geschossen hat und wo. Die Frau habe die Katze bereits am 14. Oktober gefunden, sich aber erst jetzt bei der Polizei gemeldet. Sie ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

© dpa-infocom, dpa:261103-930-938143/1

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