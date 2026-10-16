Täter flüchtig
Unbekannter schießt aus Auto heraus auf Fußgänger
Symbolbild - Blaulicht
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Eine Kugel aus einer Softair-Pistole verletzt einen Mann, der in Rodalben zu Fuß unterwegs ist. Was ist zu der Tat bekannt?

Rodalben (dpa/lrs) – In der Südwestpfalz ist ein Fußgänger aus einem vorbeifahrenden Auto heraus beschossen und verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Pirmasens mitteilte, erlitt der Mann bei der Tat am Donnerstag in Rodalben leichte Verletzungen.

Kurz nach 17.00 Uhr habe ein Schuss aus einem kleinen, hellen und älteren Auto das Opfer im Bauchbereich getroffen. Die Polizei fand am Tatort ein Softair-Projektil und stellte es sicher. Deshalb geht sie derzeit davon aus, dass der oder die Unbekannte eine Softair-Pistole oder eine ähnliche Waffe nutzte. Die Beamten ermitteln.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-848673/1

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