Am Samstagnachmittag sollen drei Unbekannte auf der A63 vorbeifahrende Fahrzeuge beworfen haben - mit Gegenständen und Flüssigkeiten. Ob Autos getroffen wurden, ist bislang unklar.

Winnweiler (dpa/lrs) – Von einer Autobahnbrücke aus sollen Unbekannte vorbeifahrende Fahrzeuge auf der Autobahn 63 mit Gegenständen beworfen haben. Die drei mutmaßlichen Werfer standen ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Winnweiler (Donnersbergkreis), wie die Polizei mitteilte. Sie schütteten demnach wohl auch Flüssigkeiten auf die Autos.

Einem Polizeisprecher zufolge ist bisher nicht bekannt, dass Fahrzeuge getroffen wurden. Auch die mutmaßlichen Täter seien noch nicht identifiziert worden. Die Autobahnpolizei sucht nach Zeugen.