Kriminalität
Unbekannte stehlen über Ostern Tresor aus Speyerer Dom
Der Unesco-geschützte Dom in Speyer
In der Nacht auf Ostermontag haben sich Unbekannte Zutritt zum Dom verschafft. (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Unbekannte brechen in den Speyerer Dom ein und stehlen einen Tresor mit 5.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde.

Speyer (dpa/lrs) – Unbekannte haben einen Standtresor aus dem Speyerer Dom gestohlen. Die oder der Einbrecher sollen in der Nacht auf Ostermontag durch ein verschlossenes Tor in den Dom eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilte. Das Tor sei aufgebrochen und der gesamte Tresor gestohlen worden. Darin hätten sich 5.000 Euro Bargeld befunden.

«Aufgrund der Größe des Tresors, ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrzeug zum Abtransport verwendet haben könnte», hieß es. Die Polizei bittet Zeugen des Einbruchs um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:260407-930-913893/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten