Nach Sturmtief «Luise» stürzt in Bad Ems ein Baum auf eine Stromleitung und sorgt für einen Stromausfall in 18 Wohnhäusern. Mehrere Gebäude werden beschädigt. Niemand wird verletzt.

Bad Ems (dpa/lrs) – Windböen von Sturmtief «Luise» haben in Bad Ems im Rhein-Lahn-Kreis in der Nacht einen Baum entwurzelt, der im Anschluss auf eine Stromfreileitung gefallen ist. Dadurch seien zwischenzeitlich 18 Wohnhäuser ohne Strom gewesen, teilte die Polizei mit.

Der Baum, der aus einer Hanglage heraus umgefallen sei, habe auch das Dach eines Wohnhauses und den darauf befindlichen Strommast erheblich beschädigt. Um die Stromversorgung dort wieder herzustellen, muss nach Angaben der Polizei nun zunächst ein neuer Mast installiert werden. In allen anderen Häusern funktioniere die Stromversorgung mittlerweile wieder. Noch in der Nacht seien Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers vor Ort gewesen.

Durch den umgestürzten Baum seien zudem weitere umliegende Häuser beschädigt worden. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.