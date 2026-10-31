Ein Bewohner bleibt bei dem Feuer in Norheim unverletzt. In sein Zuhause kann er vorerst aber nicht zurück. Die genaue Ursache des Brandes wird noch geklärt.

Norheim (dpa/lrs) – Vermutlich ein defektes Klimagerät hat einen folgenschweren Brand im Landkreis Bad Kreuznach ausgelöst. Das Feuer in einer zum Wohngebäude umgebauten Scheune in Norheim konnte zwar gelöscht werden und der 42 Jahre alte Bewohner blieb unverletzt, wie die Polizei Bad Kreuznach mitteilte. Aufgrund des baulichen Zustands sei das Gebäude derzeit aber nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.