Ukrainerinnen schildern ihre Flucht nach Deutschland

„Das war die schlimmste Nacht in meinem Leben“, erinnert sich Marharyta Yarmola an den 24. Februar 2022 zurück. In der ukrainischen Stadt Tscherkassy, unweit von der Hauptstadt Kiew gelegen, lebt die damals Zwölfjährige gemeinsam mit ihrer Familie, als plötzlich russische Truppen ihr Land angreifen. Gemeinsam mit ihrer Mutter flieht Marharyta schon wenige Tage nach Kriegsbeginn nach Ingelheim, wo ihre Familie Verwandte hat. Dort findet sie ein neues Zuhause. In einer Ausstellung des Online-Migrationsmuseums „Lebenswege“ vom rheinland-pfälzischen Integrationsministerium erzählt sie als eine von fünf Ukrainerinnen von ihren Erfahrungen seit Ausbruch des Krieges.

In mehreren kurzen Videoporträts berichten die Frauen, wie es ihnen in den drei Jahren ergangen ist. Zwei von ihnen, Tatyana Vester und Nataliya Möser, leben schon seit vielen Jahren in Deutschland, sie haben hier studiert. Die 47-jährige Vester gab kurz nach Kriegsausbruch ihre geliebte Arbeit als Controllerin auf, um stattdessen ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Möser unterstützt als Vorstandsmitglied im Ukrainischen Verein Mainz Flüchtlinge aus ihrem ehemaligen Heimatland. Die beiden Frauen stehen stellvertretend für die vielen ukrainischen Mitbürger, die den Krieg fernab ihres früheren Zuhauses erleben.

i Marharyta Yarmola (2. von rechts) stellte ihre Fluchtgeschichte für das digitale Migrationsmuseum des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums zur Verfügung. Viktoria Schneider

Marharyta Yarmola, Yuliia Kolisnyk und Klementyna Hokun sind dagegen Zeitzeuginnen aus der Ukraine. Sie berichten in der Online-Ausstellung über ihre dramatische Flucht, von großzügigen Helfern und der schwierigen ersten Zeit in Deutschland. Denn neben die Erleichterung, endlich in Sicherheit zu sein, mischte sich auch die Sorge um Verwandte und Freunde, die in der Ukraine zurückbleiben mussten.

Das Ankommen in Ingelheim war besonders für Marharyta Yarmola eine Herausforderung. Der 15-jährigen Schülerin war zunächst alles fremd und neu, im Unterricht verstand sie kaum etwas und sie sehnte sich nach ihren Freunden aus der Heimat. Trost fand sie im Sport. Als ehemalige Medaillengewinnerin bekam sie die Chance, beim TSC Ingelheim den Akrobatikkurs für ukrainische Kinder und Jugendliche zu leiten – schon mit 14 Jahren. „Das ging in der Ukraine nicht, dafür muss man erst 18 Jahre alt sein“, sagt sie.

Rund 53.000 Ukrainer leben in Rheinland-Pfalz

In den drei Jahren hat Marharyta sich gut in Ingelheim eingelebt. Durch einen Sprachkurs hat sich ihr Deutsch verbessert. Vieles ist für sie immer noch fremd, zum Beispiel das Essen, aber inzwischen bezeichnet sie Deutschland als ihre Heimat: „Ich habe hier Freunde gefunden und einen Job, den ich liebe. Ich bin daran gewachsen.“ Ihre Erfahrungen, die sie durch das Projekt mit der Welt teilt, sollen anderen Mut machen, hofft die 15-Jährige.

Mit der Ausstellung möchte das Integrationsministerium den rund 53.000 Ukrainerinnen und Ukrainern, die mittlerweile in Rheinland-Pfalz leben, eine Stimme geben. „Ihre Geschichten sollen in die Wohnzimmer und in die Klassenzimmer gelangen“, hofft Marius Wendling von der Arbeitsgruppe Lebenswege.

Dauerausstellung ist jetzt online zu sehen

Im ausschließlich digitalen Migrationsmuseum „Lebenswege“ erzählen Marharyta Yarmola, Yuliia Kolisnyk, Klementyna Hokun, Tatyana Vester und Nataliya Möser von ihren Erfahrungen seit Kriegsbeginn. In einem Gastbeitrag stellt Professor Jan Kusber vom Historischen Seminar Johannes Gutenberg-Universität Mainz dort außerdem die Geschichte der Ukraine vor, zudem nennt das bereits seit 2009 bestehende Museum Zahlen und Daten zur Flucht und den Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und der Ukraine. Die Dauerausstellung ist unter www.lebenswege.rlp.de zu finden. vs