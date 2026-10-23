Nach Rausschmiss aus Partei Ex-AfD-Abgeordneter Haupt verklagt ehemalige Fraktion Bastian Hauck 23.10.2026, 12:01 Uhr

i Zwischen dem aus der AfD ausgeschlossenen Landtagsabgeordneten Benjamin Haupt aus Speyer und seiner früheren Fraktion kommt es nun zur juristischen Auseinandersetzung (Symbolbild). Carsten Koall/dpa

Nun muss sich der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz mit dem Rechtsstreit zwischen dem Abgeordneten Benjamin Haupt und der AfD-Landtagsfraktion beschäftigen. Der Speyerer hat Klage beim obersten Gericht des Landes eingereicht.

Der aus der AfD rausgeworfene Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt wehrt sich nun juristisch gegen seinen Rausschmiss aus der Partei sowie der Fraktion. Wie auf der Internetseite des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz zu lesen ist, hat Haupt beim obersten Gericht des Landes Klage gegen seinen Ausschluss aus der AfD-Landtagsfraktion eingereicht.







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