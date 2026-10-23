Nun muss sich der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz mit dem Rechtsstreit zwischen dem Abgeordneten Benjamin Haupt und der AfD-Landtagsfraktion beschäftigen. Der Speyerer hat Klage beim obersten Gericht des Landes eingereicht.
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Der aus der AfD rausgeworfene Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt wehrt sich nun juristisch gegen seinen Rausschmiss aus der Partei sowie der Fraktion. Wie auf der Internetseite des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz zu lesen ist, hat Haupt beim obersten Gericht des Landes Klage gegen seinen Ausschluss aus der AfD-Landtagsfraktion eingereicht.