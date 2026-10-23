Der A1-Lückenschluss bleibt ein Reizthema: Nachdem die IHK Trier die Verfassungsbeschwerde des BUND scharf kritisiert hat, findet auch der Bezirksverband Koblenz-Montabaur der Mittelstands- und Wirtschaftsunion deutliche Worte.
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Klare Worte hat die Industrie- und Handelskammer Trier kürzlich über die Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil zum A1-Lückenschluss gefunden. Diese hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz vor wenigen Tagen vollständig beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht.