Reizthema Eifel-Autobahn
Mittelstand mahnt Ausbau der A1 mit Nachdruck an
Der Lückenschluss der A1 in der Eifel bleibt ein Reizthema.
Der Lückenschluss der A1 in der Eifel bleibt ein Reizthema.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Der A1-Lückenschluss bleibt ein Reizthema: Nachdem die IHK Trier die Verfassungsbeschwerde des BUND scharf kritisiert hat, findet auch der Bezirksverband Koblenz-Montabaur der Mittelstands- und Wirtschaftsunion deutliche Worte. 

Lesezeit 2 Minuten
Klare Worte hat die Industrie- und Handelskammer Trier kürzlich über die Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil zum A1-Lückenschluss gefunden. Diese hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz vor wenigen Tagen vollständig beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht.
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