Reizthema Eifel-Autobahn Mittelstand mahnt Ausbau der A1 mit Nachdruck an Anke Mersmann 23.10.2026, 13:16 Uhr

i Der Lückenschluss der A1 in der Eifel bleibt ein Reizthema. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Der A1-Lückenschluss bleibt ein Reizthema: Nachdem die IHK Trier die Verfassungsbeschwerde des BUND scharf kritisiert hat, findet auch der Bezirksverband Koblenz-Montabaur der Mittelstands- und Wirtschaftsunion deutliche Worte.

Klare Worte hat die Industrie- und Handelskammer Trier kürzlich über die Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil zum A1-Lückenschluss gefunden. Diese hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz vor wenigen Tagen vollständig beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht.







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