Musical-Erstaufführung
Er ist die Brücke zu ABBA, „Kristina“ und Schweden
Andreas Wahlberg, Jahrgang 1987, heute Chefdramaturg in Malmö, brachte in seiner Koblenzer Zeit „Kristina“ auf den Weg. Die Bege
Andreas Wahlberg, Jahrgang 1987, heute Chefdramaturg in Malmö, brachte in seiner Koblenzer Zeit „Kristina“ auf den Weg. Die Begeisterung war schnell da. Die deutsche Fassung brauchte Jahre.
Claus Ambrosius

Jahrelange Übersetzungsarbeit, hohe Ansprüche aus Schweden und ein enormer Bühnenaufwand: Dramaturg Andreas Wahlberg erzählt, wie das Theater Koblenz die deutsche szenische Erstaufführung von „Kristina“ möglich macht..

Lesezeit 4 Minuten
Ein Geheimnis zu bewahren, kann für einen Dramaturgen schwierig werden, wenn das Herz voller Musik ist: Andreas Wahlberg hatte sich so gründlich in „Kristina“ hineingehört, dass er mit den Melodien auf den Lippen durch die Theaterflure lief. Dabei durfte noch niemand erfahren, was in Koblenz heranreifte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten