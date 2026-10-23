Jahrelange Übersetzungsarbeit, hohe Ansprüche aus Schweden und ein enormer Bühnenaufwand: Dramaturg Andreas Wahlberg erzählt, wie das Theater Koblenz die deutsche szenische Erstaufführung von „Kristina“ möglich macht..
Lesezeit 4 Minuten
Ein Geheimnis zu bewahren, kann für einen Dramaturgen schwierig werden, wenn das Herz voller Musik ist: Andreas Wahlberg hatte sich so gründlich in „Kristina“ hineingehört, dass er mit den Melodien auf den Lippen durch die Theaterflure lief. Dabei durfte noch niemand erfahren, was in Koblenz heranreifte.