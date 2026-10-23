Musical-Erstaufführung Er ist die Brücke zu ABBA, „Kristina“ und Schweden Claus Ambrosius 23.10.2026, 11:16 Uhr

i Andreas Wahlberg, Jahrgang 1987, heute Chefdramaturg in Malmö, brachte in seiner Koblenzer Zeit „Kristina“ auf den Weg. Die Begeisterung war schnell da. Die deutsche Fassung brauchte Jahre. Claus Ambrosius

Jahrelange Übersetzungsarbeit, hohe Ansprüche aus Schweden und ein enormer Bühnenaufwand: Dramaturg Andreas Wahlberg erzählt, wie das Theater Koblenz die deutsche szenische Erstaufführung von „Kristina“ möglich macht..

Ein Geheimnis zu bewahren, kann für einen Dramaturgen schwierig werden, wenn das Herz voller Musik ist: Andreas Wahlberg hatte sich so gründlich in „Kristina“ hineingehört, dass er mit den Melodien auf den Lippen durch die Theaterflure lief. Dabei durfte noch niemand erfahren, was in Koblenz heranreifte.







Artikel teilen

Artikel teilen