Es wird warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die zweite Hälfte des Wochenendes bringt allerdings Regen.

Barweiler (dpa/lrs) – Am Freitag und Samstag kann sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Sonne zeigen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind Temperaturen über 25 Grad möglich. Der Sonntag soll hingegen regnerisch werden.

Im Laufe des Freitags ziehen laut DWD im Nordwesten Wolken auf, vereinzelt kann es regnen. Es wird zwischen 21 und 25 Grad warm, in Hochlagen bis zu 18 Grad. In der Nacht soll es meist nicht regnen, es kühlt aber deutlich ab auf acht bis zwölf Grad. Nachdem sich am Samstagmorgen der Nebel aufgelöst hat, bleibt es nach DWD-Angaben trocken. Es kann zwischen 23 und 26 Grad warm werden.

Am Sonntag bleibt es den Meteorologen zufolge ähnlich warm, aber es wird ungemütlich: Meist ist es bewölkt und regnet. Auch Gewitter mit teils stürmischen Böen kann es geben.