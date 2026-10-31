Wettervorhersage
Trübes Herbst-Wetter hält an
Wetter Rheinland-Pfalz
Der Herbst bleibt in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland vorerst trüb. (Archivbild)
Sascha Ditscher. DPA

Der November beginnt so, wie der Oktober endet: mit Nebel und dichten Wolken. Es bleibt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes aber zumindest weitgehend trocken.

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Offenbach (dpa/lrs) – Trübes Herbstwetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch in den nächsten Tagen. Am Sonntag wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist stark bewölkt sein, Auflockerungen sind demnach am ehesten am Nachmittag zu erwarten. Niederschläge bleiben meist aus, die Temperaturen erreichen 9 bis 12 Grad.

Auch zu Beginn der neuen Woche präsentiert sich der Herbst neblig-trüb und wolkenverhangen. Am Montag ist im Tagesverlauf vor allem im Nordwesten gelegentlich mit etwas Regen zu rechnen, im Südosten sind zeitweise Aufheiterungen möglich. Das Thermometer zeigt 7 bis 10 Grad.

Der Dienstag wird meist wolkig und häufig niederschlagsfrei bei 6 bis 9 Grad.

© dpa-infocom, dpa:261031-930-922471/1

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