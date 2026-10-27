Trinkwasser
Trinkwasserversorgung in Saarbrücken eingeschränkt
Trinkwasser
Die Trinkwasserversorgung fällt aktuell in Teilen von Saarbrücken aus. Die Wiederherstellung soll noch bis in die Abendstunden dauern. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

In Malstatt und Burbach ist die Trinkwasserversorgung wegen eines technischen Problems eingeschränkt. Die Stadtwerke arbeiten an der Wiederherstellung.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In den Saarbrücker Stadtteilen Malstatt und Burbach ist die Trinkwasserversorgung aktuell eingeschränkt. Wie die Feuerwehr über die Nina-Warnapp mitteilte, sei eine technische Ursache Grund für den Ausfall. Die Stadtwerke arbeiten nun an der Wiederherstellung der Versorgung. Das werde noch bis zum Abend dauern. Zudem wird empfohlen, zunächst sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen, sobald die Wasserversorgung wieder läuft. Über das Ende der Störung wird es eine Information geben.

© dpa-infocom, dpa:261027-930-901904/1

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