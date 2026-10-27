Saarbrücken (dpa/lrs) – In den Saarbrücker Stadtteilen Malstatt und Burbach ist die Trinkwasserversorgung aktuell eingeschränkt. Wie die Feuerwehr über die Nina-Warnapp mitteilte, sei eine technische Ursache Grund für den Ausfall. Die Stadtwerke arbeiten nun an der Wiederherstellung der Versorgung. Das werde noch bis zum Abend dauern. Zudem wird empfohlen, zunächst sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen, sobald die Wasserversorgung wieder läuft. Über das Ende der Störung wird es eine Information geben.

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