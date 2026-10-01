Deutsche Bischofskonferenz
Trierer Bischof ist Beauftragter für Flucht und Migration
Trierer Bischof Stephan Ackermann
Stephan Ackermann ist Beauftragter für Migration und Flucht. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Stephan Ackermann übernimmt neue Aufgaben, behält aber auch alte.

Fulda/Trier (dpa/lrs) – Der Trierer Bischof Stephan Ackermann ist zum Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für Migration und Flucht berufen worden. Dies sei auf der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda beschlossen worden, teilte das Bischöfliche Generalvikariat Trier mit.

Ackermann übernehme damit einige Aufgaben des bisherigen Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen, des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße. Dabei werde er durch eine Arbeitsgruppe unterstützt. Ebenso befasse er sich künftig mit Aufgaben aus dem Bereich der Migrationskommission.

Neben dem Vorsitz der Kommission Weltkirche und Migration sei Ackermann weiterhin Vorsitzender der Kommission Liturgie. Der Bereich Kultur sei hinzugekommen.

© dpa-infocom, dpa:261001-930-775992/1

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