Mutter und Sohn sind wohlauf Trierer Bauministerin Verena Hubertz ist Mama geworden 19.01.2026, 16:52 Uhr

i Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) ging Ende des vergangenen Jahres in Mutterschutz. Jetzt ist das Baby gesund und munter da! Michael Kappeler. picture alliance/dpa

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) aus Trier begrüßt ein neues Familienmitglied. Ihr Sohn ist gesund geboren. Doch wie plant die Ministerin ihre Rückkehr ins Amt?

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) ist Mutter eines Sohnes geworden. „Unser Sohn ist gesund zur Welt gekommen. Wir sind alle wohlauf, und mein Partner und ich sind sehr glücklich und dankbar“, erklärte die 38-jährige Triererin gegenüber dem „Trierischen Volksfreund“ (TV).







