Nächtlicher Verkehrsunfall
Traubenvollernter kippt um – drei Verletzte
Polizei
Ein Transporter prallte von hinten auf einen langsam fahrenden Traubenvollernter. (Symbolbild)
Oliver Dietze. DPA

Mitten in der Nacht sorgt ein umgekippter Traubenvollernter für ein 150 Meter langes Trümmerfeld. Es gibt Verletzte.

Lesezeit 1 Minute

Undenheim (dpa/lrs) – Beim Zusammenprall mit einem Transporter ist ein Traubenvollernter nahe Undenheim umgekippt. Ein Auto fuhr in die Unfallstelle hinein, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrer der drei Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall in der Nacht zu Dienstag leichte Verletzungen. Auf der Bundesstraße im Landkreis Mainz-Bingen entstand ein Trümmerfeld mit einer Länge von 150 Metern; die Straße wurde zwischen Schornsheim und Nierstein voll gesperrt.

Der Traubenvollernter und der Transporter waren den Angaben zufolge in gleicher Richtung hintereinander unterwegs gewesen. Der Transporter prallte von hinten auf die langsam fahrende Arbeitsmaschine. Dadurch kippte der Traubenvollernter um. Ein Autofahrer konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Transporter zusammen.

© dpa-infocom, dpa:260908-930-650717/1

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