Gut versorgt in RLP Unterschätzte Medizin: Warum Kultur so gesund ist Stefan Schalles 09.09.2026, 12:00 Uhr

i Neben Musik, Tanz, Theater oder Poesie ist die Kunst nur eine Therapieform, die unter anderem auch bei Demenz oder psychologischen Erkrankungen zum Einsatz kommt – mit erstaunlichen Ergebnissen. Alexander Heinl. picture alliance/dpa

Parkinson-Symptome reduzieren, Schmerzen lindern und sogar das Leben verlängern – all das kann Kultur. Welche Potenziale künstlerische Therapien sonst noch haben und wie sie nach der Flut im Ahrtal angewendet wurden, erklärt Expertin Sabine C. Koch.

Wer Musik hört, Kunst betrachtet oder Theater besucht, wird das wohlige Gefühl vermutlich kennen, das sich bei dieser Art des Konsums oft einstellt. Wie wichtig Kultur allerdings – auch als Therapieform – für unsere Gesundheit ist, dürfte weitaus weniger Menschen bekannt sein.







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