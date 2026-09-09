Gut versorgt in RLP
Unterschätzte Medizin: Warum Kultur so gesund ist 
Neben Musik, Tanz, Theater oder Poesie ist die Kunst nur eine Therapieform, die unter anderem auch bei Demenz oder psychologisch
Neben Musik, Tanz, Theater oder Poesie ist die Kunst nur eine Therapieform, die unter anderem auch bei Demenz oder psychologischen Erkrankungen zum Einsatz kommt – mit erstaunlichen Ergebnissen.
Alexander Heinl. picture alliance/dpa

Parkinson-Symptome reduzieren, Schmerzen lindern und sogar das Leben verlängern – all das kann Kultur. Welche Potenziale künstlerische Therapien sonst noch haben und wie sie nach der Flut im Ahrtal angewendet wurden, erklärt Expertin Sabine C. Koch. 

Lesezeit 6 Minuten
Wer Musik hört, Kunst betrachtet oder Theater besucht, wird das wohlige Gefühl vermutlich kennen, das sich bei dieser Art des Konsums oft einstellt. Wie wichtig Kultur allerdings – auch als Therapieform – für unsere Gesundheit ist, dürfte weitaus weniger Menschen bekannt sein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturVorsorge

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten