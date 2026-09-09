Parkinson-Symptome reduzieren, Schmerzen lindern und sogar das Leben verlängern – all das kann Kultur. Welche Potenziale künstlerische Therapien sonst noch haben und wie sie nach der Flut im Ahrtal angewendet wurden, erklärt Expertin Sabine C. Koch.
Lesezeit 6 Minuten
Wer Musik hört, Kunst betrachtet oder Theater besucht, wird das wohlige Gefühl vermutlich kennen, das sich bei dieser Art des Konsums oft einstellt. Wie wichtig Kultur allerdings – auch als Therapieform – für unsere Gesundheit ist, dürfte weitaus weniger Menschen bekannt sein.