Lehren aus AfD-Erfolg
Politikexperte: Es braucht Wertebewusstsein in Parteien
Markus Linden ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier.
Markus Linden ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier.
Agata Linden-Piechulska

Die AfD ist Wahlsieger in Sachsen-Anhalt. Die CDU ist stark abgerutscht. Welche Lehren können etablierte Parteien daraus ziehen – sowohl auf Bundesebene als auch in Rheinland-Pfalz? Markus Linden, Professor für Politik an der Uni Trier, im Interview.

Lesezeit 7 Minuten
Die AfD ist Sieger der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt – das wirkt politisch nach. Gegenüber der vergangenen Wahl hat die AfD um 23 Prozentpunkte zugelegt, während die CDU deutlich abgerutscht ist (minus 19,9 Prozentpunkte). Welche Lehren gilt es nun für etablierte Parteien aus dem Debakel der Landtagswahl zu ziehen – sowohl auf Bundesebene als auch in Rheinland-Pfalz?
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