Katastrophenschutzamt in RLP Wefelscheid würde Doppelbesetzung „komplett untersagen“ Hannah Klein 09.09.2026, 12:10 Uhr

i Stephan Wefelscheid ist Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Stadtrat Koblenz. Und er ist ehemaliges Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. Während seiner Zeit im Parlament hat er die Errichtung des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz miterlebt – und befürwortet. Doch er gibt durchaus Aspekte, auf die er kritisch blickt. Sebastian Gollnow/dpa. picture alliance/dpa

Viele Ehrenämter in NRW, Behördenchef in RLP: Die Ehrenamtsliste des Präsidenten des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz, René Schubert, ist lang. Rein rechtlich gesehen ist das zulässig. Allerdings finden das nicht alle gut.

Stellvertretender Kreisbrandmeister des Kreises Mettmann, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Mettmann, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen: Die Liste der Ehrenämter von René Schubert in seiner Heimat in Nordrhein-Westfalen ist lang.







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