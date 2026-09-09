Viele Ehrenämter in NRW, Behördenchef in RLP: Die Ehrenamtsliste des Präsidenten des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz, René Schubert, ist lang. Rein rechtlich gesehen ist das zulässig. Allerdings finden das nicht alle gut.
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Stellvertretender Kreisbrandmeister des Kreises Mettmann, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Mettmann, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen: Die Liste der Ehrenämter von René Schubert in seiner Heimat in Nordrhein-Westfalen ist lang.