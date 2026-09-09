Kritische Infrastruktur in RLP „Wir tun alles, um Risiken zu minimieren“ Anke Mersmann 09.09.2026, 16:21 Uhr

i Blick durch den Zaun auf ein Umspannwerk. Nach den jüngsten Angriffen auf Energieanlagen etwa in Bergheim bei Köln gilt auch in Rheinland-Pfalz: Die Gefährdungslage ist als abstrakt hoch zu bewerten. Bernd Thissen. picture alliance/dpa

Nach den jüngsten Attacken auf Energieanlagen rückt auch die Sicherheit kritischer Infrastruktur in RLP in den Fokus. Das Umspannwerk Dauersberg im Kreis Altenkirchen etwa gilt als besonders wichtiger Knoten im deutschen Übertragungsnetz.

Jüngst hat der mutmaßliche Stromsaboteur Deutschland in Atem gehalten. Er soll mehrfach die Stromversorgung attackiert haben – zuletzt ein Umspannwerk in Bergheim bei Köln. Der Mann ist zwar inzwischen gefasst. Aber natürlich ist der 48-Jährige nicht der Einzige, der es mutmaßlich auf kritische Infrastruktur und damit auch auf die Stromversorgung abgesehen hat.







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