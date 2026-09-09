Nach den jüngsten Attacken auf Energieanlagen rückt auch die Sicherheit kritischer Infrastruktur in RLP in den Fokus. Das Umspannwerk Dauersberg im Kreis Altenkirchen etwa gilt als besonders wichtiger Knoten im deutschen Übertragungsnetz.
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Jüngst hat der mutmaßliche Stromsaboteur Deutschland in Atem gehalten. Er soll mehrfach die Stromversorgung attackiert haben – zuletzt ein Umspannwerk in Bergheim bei Köln. Der Mann ist zwar inzwischen gefasst. Aber natürlich ist der 48-Jährige nicht der Einzige, der es mutmaßlich auf kritische Infrastruktur und damit auch auf die Stromversorgung abgesehen hat.