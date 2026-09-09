Nintendo überlässt „GTA VI“ das diesjährige Weihnachtsgeschäft nicht kampflos: Mit „Zelda: Ocarina of Time“ erscheint am 5. November ein Remake des beliebtesten Teils der Serie für die Switch 2-Konsole. Was bislang bekannt ist.
Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich galt das Weihnachtsgeschäft in der Videospielbranche für 2026 schon als ausgemachte Sache: Der Höhepunkt des Jahres, die Gangsterballade „GTA VI“ erscheint am 19. November – und die Konkurrenz überlässt Rockstar Games ohne Gegenwehr das Feld beziehungsweise hat die Veröffentlichung eigener Produktionen in den Spätsommer/Frühherbst vorgezogen.