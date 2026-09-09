Kampf der Konsolen Nintendo fordert GTA VI mit Zelda-Remake heraus Martin Boldt 09.09.2026, 09:32 Uhr

i Die Neuinterpretation „Zelda: Ocarina of Time“ setzt auf einen verträumten, ja magisch anmutenden Look. Die Fans zeigen sich im Netz bereits begeistert von der fantastischen Spielwelt Hyrule, die nie schöner aussah. Nintendo

Nintendo überlässt „GTA VI“ das diesjährige Weihnachtsgeschäft nicht kampflos: Mit „Zelda: Ocarina of Time“ erscheint am 5. November ein Remake des beliebtesten Teils der Serie für die Switch 2-Konsole. Was bislang bekannt ist.

Eigentlich galt das Weihnachtsgeschäft in der Videospielbranche für 2026 schon als ausgemachte Sache: Der Höhepunkt des Jahres, die Gangsterballade „GTA VI“ erscheint am 19. November – und die Konkurrenz überlässt Rockstar Games ohne Gegenwehr das Feld beziehungsweise hat die Veröffentlichung eigener Produktionen in den Spätsommer/Frühherbst vorgezogen.







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