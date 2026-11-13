Unfälle
Traktor auf Gleisen festgefahren – Bahnstrecke gesperrt
Bahngleis
Der Traktor steckte in den Gleisen fest. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Nichts ging mehr: Ein Traktor samt Sämaschine steckte in Speyer fest. Der Zugverkehr wurde unterbrochen - und das landwirtschaftliche Gespann entfernt.

Speyer (dpa/lrs) – Weil sich ein Traktor samt Sämaschine auf Bahngleisen in Speyer festgefahren hat, ist die Bahnstrecke gesperrt gewesen. Der Fahrer habe die Gleise mit seinem Gefährt nicht mehr verlassen können, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Zur Sicherheit sei die Bahnstrecke im Grenzgebiet zur Gemeinde Römerberg gesperrt worden.

Schließlich wurde das landwirtschaftliche Gespann von den Gleisen entfernt. Im Einsatz waren auch die Bundespolizei, die Polizei vor Ort und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn, wie es hieß. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-993167/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten