Nichts ging mehr: Ein Traktor samt Sämaschine steckte in Speyer fest. Der Zugverkehr wurde unterbrochen - und das landwirtschaftliche Gespann entfernt.

Speyer (dpa/lrs) – Weil sich ein Traktor samt Sämaschine auf Bahngleisen in Speyer festgefahren hat, ist die Bahnstrecke gesperrt gewesen. Der Fahrer habe die Gleise mit seinem Gefährt nicht mehr verlassen können, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Zur Sicherheit sei die Bahnstrecke im Grenzgebiet zur Gemeinde Römerberg gesperrt worden.

Schließlich wurde das landwirtschaftliche Gespann von den Gleisen entfernt. Im Einsatz waren auch die Bundespolizei, die Polizei vor Ort und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn, wie es hieß. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.