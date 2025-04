Trainerwechsel wirkt: Saarbrücken siegt in Essen

Mit Alois Schwartz kommt beim 1. FC Saarbrücken der Erfolg zurück. Der deutliche Sieg in Essen ist ein Statement im Aufstiegsrennen.

Essen (dpa/lrs) – Alois Schwartz hat beim 1. FC Saarbrücken ein erfolgreiches Debüt gefeiert. Der saarländische Fußball-Drittligist stoppte seine Negativserie und feierte unter Schwartz ein 3:0 (2:0) bei Rot-Weiss Essen. Somit zeigte der unter der Woche vollzogene Trainerwechsel sofort Wirkung. Der FCS zog damit in der Tabelle nach Punkten mit dem Drittplatzierten Energie Cottbus gleich und wahrte seine Aufstiegschancen.

Patrick Sontheimer (6. Minute), Calogero Rizutto (45.+2) und Maurice Multhaup (50.) erzielten die Tore. Saarbrücken rangiert mit 59 Punkten weiterhin auf dem vierten Platz. Spitzenreiter Dynamo Dresden hat weiterhin sieben Zähler Vorsprung. Der Zweite Arminia Bielefeld kann sich mit einem Erfolg am Sonntag in Ingolstadt wieder mit sechs Punkten vom FCS absetzen.

Saarbrücken mit souveräner Leistung – Joker Multhaup sticht

Von Beginn an bestimmten die tief und dicht gestaffelt stehenden Gäste das Spielgeschehen. Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte nutzte Sontheimer gleich die erste Möglichkeit zur Führung. Florian Krüger verpasste das 2:0. Beim ersten gefährlichen Essener Angriff rettete FCS-Torwart Phillip Menzel wenige Minuten vor der Pause die knappe Führung. Die Saarländer schlugen dann in der Nachspielzeit noch einmal eiskalt zu.

Nach Wiederanpfiff gelang dem früh für Sebastian Vasiliadis in die Partie gekommenen Multhaup die Vorentscheidung. Der 28-Jährige verpasste wenig später einen Doppelpack. Saarbrücken kontrollierte das Spiel im zweiten Durchgang und ließ nichts mehr zu.