Toter bei Brand in Trier – Polizei geht von Unglück aus

In einem Wald läuft ein größerer Feuerwehreinsatz. Dann findet die Feuerwehr einen Toten. Was führte zu dem Brand?

Trier (dpa/lrs) – Bei dem Brand eines Schützenvereins-Gebäudes in Trier-Feyen mit einem Toten geht die Polizei von einem Unfall aus. «Wir gehen derzeit von einem Unglücksgeschehen aus», sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die genaue Brandursache teilte die Polizei nicht mit.

Bei dem Brand war ein 81-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei tot in dem Haus am Mattheiser Wald gefunden worden, hatte die Polizei mitgeteilt. Zur Todesursache soll laut Sprecher noch eine Obduktion stattfinden. Der Mann habe sich berechtigterweise in dem Vereinshaus aufgehalten.