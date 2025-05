Plütscheid (dpa/lrs) – Ein Fahrer eines Traktors ist in Plütscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit seinem Fahrzeug in den Tod gestürzt. Der 52-Jährige verlor aus bisher unbekannten Gründen am Donnerstagabend auf einer Wiese die Kontrolle über das landwirtschaftliche Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stürzte der Traktor einen Steilhang hinab und überschlug sich mehrfach, wie es weiter hieß. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

© dpa-infocom, dpa:250523-930-580282/1