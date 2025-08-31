Die Verpflichtung des Chinesen Fan Zhendong hat in Saarbrücken einen regelrechten Tischtennis-Hype ausgelöst. Die Bundesliga-Premiere des Olympiasiegers endet mit einer dicken Überraschung.

Saarbrücken (dpa) – Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong hat ein enttäuschendes Debüt in der deutschen Bundesliga erlebt. Bei der überraschenden 1:3-Niederlage des Champions-League-Siegers 1. FC Saarbrücken gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt verlor der 28 Jahre alte Chinese seine ersten beiden Einzel in der höchsten deutschen Spielkasse.

Zunächst unterlag Fan Zhendong dem Franzosen Romain Ruiz in 2:3 Sätzen. Dann besiegte ihn auch der deutsche Nationalspieler Benedikt Duda mit 3:1.

Neben dem Olympiasieg 2024 stehen noch insgesamt neun WM-Titel im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft sowie mehr als fünf Jahre an der Spitze der Weltrangliste in der Karrierebilanz des Chinesen.

Seit einem Streit mit dem Weltverband ITTF im vergangenen Jahr spielt Fan Zhendong keine internationalen Turniere mehr und wechselte deshalb in die Bundesliga. Dort löste seine Verpflichtung eine große Ticketnachfrage auch bei chinesischen Fans aus. Die Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken war am Sonntag ausverkauft.