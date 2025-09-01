Sie wollen keine Artikel mehr aus einer bestimmten Region, eines Ressorts oder von Ihren Lieblingsautoren verpassen? Ab sofort können Sie mit „Meine RZ“ auf Rhein-Zeitung.de Regionen, Ressorts und Autoren folgen und Artikel auf Ihre Merkliste setzen.

Seit November 2024 ist Rhein-Zeitung.de in neuem Design und mit neuen Funktionen im Netz. Doch im Hintergrund gingen die Entwicklungen weiter. Ab sofort bietet Ihnen Rhein-Zeitung.de noch mehr. Machen Sie unsere Webseite zu Ihrer Nachrichtenseite, indem Sie Ihre ganz persönlichen Schwerpunkte setzten. Im Menü finden Sie ab sofort den Bereich „Meine RZ“. Hier haben Sie als angemeldeter Nutzer die Möglichkeit, zu personalisieren: Folgen Sie unseren Autoren oder auch bestimmten Regionen und Ressorts. Sie sehen einen Artikel, der Sie interessiert, möchten ihn aber lieber später lesen? Mit der neuen Merkliste ist auch das möglich.

i Sie können jederzeit einsehen, was auf der Merkliste steht und es bearbeiten. RZ Screenshot/Nina Borowski

Bei all unseren Artikeln auf Rhein-Zeitung.de sehen Sie ab sofort neue Symbole: Am Ende des Textes haben Sie die Möglichkeit, dem jeweiligen Ressort oder der Region zu folgen. Sie haben Lieblingsautoren und möchten keine Artikel mehr verpassen? Auch das ist möglich. Mit einem Klick auf die jeweilige Autorenseite können Sie unseren Kolleginnen und Kollegen folgen. Bei der Gelegenheit empfehlen wir Ihnen auch einen Blick auf diese Seiten, wenn Sie ein bisschen mehr über unsere Autoren erfahren möchten. Artikel, die Sie besonders spannend fanden oder später in Ruhe lesen möchten, können Sie ganz einfach auf Ihre persönliche Merkliste setzen. Darüber finden Sie alle Artikel an einem Ort ganz einfach wieder.

Neues Menü auf dem Smartphone

Neben der neuen Funktion von „Meine RZ“ gibt es für Nutzer auf Mobilgeräten eine weitere Neuerung: Wenn Sie Rhein-Zeitung.de im Internetbrowser Ihres Mobilgeräts öffnen, sehen Sie ab sofort am Fuß eine weitere Navigationsleiste. Hierüber gelangen Sie direkt zu „Meine RZ“, unseren Audios, der Spielewelt und unseren Newslettern.

Probieren Sie die neuen Funktionen aus und schreiben Sie uns gern per E-Mail an online@rhein-zeitung.net, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.