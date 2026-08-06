Offenbachiade Bad Ems macht Lust auf mehr Offenbach Claus Ambrosius 06.08.2026, 09:54 Uhr

i Die Bewältigung von Jacques Offenbachs Cello-Konzert ist eine wahrhaft sportliche Leistung angesichts ihrer Herausforderungen: Der Cellist Roger Morelló Ros lässt sich unter Leitung von Michael Hofstetter am Pult des Landesjugendorchesters RLP darauf ein. Claus Ambrosius

Jacques Offenbach war weit mehr als der König der Operette. Das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz hebt mit seinem selten gespielten Cellokonzert einen musikalischen Schatz – und macht Lust auf das Finale der Offenbachiade in Bad Ems.

Dass ein Cello so klingen kann, glaubt man kaum. Mal singt es mit der Eleganz einer Opernarie, wenige Takte später schraubt es sich in schwindelerregende Höhen und jagt mit halsbrecherischer Virtuosität durch die Partitur. Der katalanische Cellist Roger Morelló Ros lässt bei der Durchlaufprobe des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz in der Landesmusikakademie in Engers aufblitzen, weshalb Jacques Offenbachs großes Cellokonzert zu den ...







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