Sonnige Aussichten für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Am Freitag bleibt es laut Prognose «verbreitet wolkenlos».

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Am Donnerstag und Freitag können die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf bis zu 23 Grad steigen. Es werde sonnig und trocken, schrieb der Deutsche Wetterdienst. Am Freitag bleibe es «verbreitet wolkenlos».

Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 19 und 23 Grad. Am Samstag kann es dann am frühen Morgen Nebel geben, vor allem in Flussniederungen von Rhein und Mosel. Danach wird es laut Vorhersage aber verbreitet sonnig. Die Temperaturen liegen am Samstag höchstens zwischen 20 und 23 Grad.