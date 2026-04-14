Ermittlungen laufen
Technischer Defekt sorgte wohl für Hotelbrand in Cochem
Hotel in Cochem in Brand
Die Feuerwehr war bei dem Brand mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Archivfoto)
Sascha Ditscher. DPA

Vor knapp einer Woche bricht in einem Hotel in Cochem ein Feuer aus. Jetzt hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben.

Lesezeit 1 Minute

Cochem (dpa/lrs) – Knapp eine Woche nach dem Brand eines Hotels in Cochem geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Das sei momentan die wahrscheinlichste Ursache für den Brand, erklärte ein Polizeisprecher. Laut vorläufigem Ergebnis der Ermittler würden demnach keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen. Die Ermittlungen dauern allerdings weiter an.

Am vergangenen Mittwoch war das Feuer in einem Zimmer des Hotels ausgebrochen. Der Feuerwehreinsatz dauerte etliche Stunden an. Drei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Der Brandort konnte zudem zunächst nicht betreten werden, sei mittlerweile aber durch Brandermittler, einen Brandmittelspürhund und einem externen Sachverständigen aufgesucht worden, so der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:260414-930-944651/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten