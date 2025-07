Landau (dpa/lrs) – Drei Freunde haben in Landau fälschlicherweise ein Privatauto für ein Taxi gehalten – und sind so in eine Schlägerei geraten. Sie waren in der Nacht zu Fuß auf dem Heimweg, als sie nach Polizeiangaben am Straßenrand ein Auto bemerkten. Sie waren demnach fest davon überzeugt, dass es sich bei dem weißen Wagen um ein Taxi handelte. Doch als sie die Tür öffneten und einsteigen wollten, fanden sie stattdessen ein voll besetztes Privatauto vor.

Die beiden Gruppen gerieten laut Polizei in einen Streit und schlugen schließlich aufeinander ein. Dabei verletzten sich demnach mehrere Beteiligte leicht im Gesicht und an den Händen. Letztendlich seien die unbekannten Insassen des Autos geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.