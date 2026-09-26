Bundesweiter Aktionstag
Tausende zu Demo für starken Sozialstaat erwartet
DGB
Der DGB hat am Samstag zu einem bundesweiten Aktionstag für einen starken Sozialstaat aufgerufen (Symbolbild)
Christoph Reichwein. DPA

Bei dem bundesweiten Aktionstag des Deutschen Gewerkschaftsbunds finden in 15 Großstädten Kundgebungen statt – auch in Saarbrücken. Worum es geht.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einer Demonstration für einen starken Sozialstaat und gegen Kürzungen von Leistungen werden am Samstag (11.00 Uhr) auch in Saarbrücken mehrere Tausend Menschen erwartet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat zu dem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto «Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente» aufgerufen.

Der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland rechnet in Saarbrücken mit rund 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Gewerkschaften wollen nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen gegen sozialen Kahlschlag und für einen starken Sozialstaat, sichere Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und den Schutz von Arbeitnehmerrechten.

In Saarbrücken führt die Demonstration vom Bürgerpark zum Schlossplatz: Dort soll um 12.00 Uhr eine Kundgebung beginnen. Bundesweit sind Kundgebungen in 15 Großstädten geplant.

© dpa-infocom, dpa:260926-930-746602/1

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