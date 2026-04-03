Jedes Jahr an Karfreitag beginnt für die Tuning-Szene die inoffizielle Saison - vor allem rund um die legendäre Rennstrecke. Die Polizei kontrolliert vor Ort und zieht eine erste Bilanz.

Nürburg/Mainz (dpa/lrs) – Zum jährlichen «Car-Friday» haben sich tausende Auto- und Motorsportfans am Nürburgring getroffen. Die Verkehrssituation um das Gelände sei zwar angespannt. «Viele Straßen sind zu, Autos müssen umgeleitet werden», das sei aber zu erwarten gewesen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Insgesamt seien etwas weniger Besucher als in den vergangenen Jahren vor Ort, schätzte ein Sprecher des Nürburgrings.

Zu einem Zwischenfall kam es am Morgen auf der Nordschleife des Nürburgrings. Laut Polizeiangaben verunfallte ein Wagen auf der für Autoliebhaber geöffneten Strecke, die daher zwischenzeitlich gesperrt werden musste. Verletzt wurde niemand. Auch rund um das Gelände war die Polizei bei vermehrten Kontrollen im Einsatz. Dabei sei bei einer niedrigen zweistelligen Anzahl von Autos die Weiterfahrt wegen illegaler Umbauten untersagt worden. Eine abschließende Bilanz könne aber bislang nicht gezogen werden.

Im Vorfeld hatte die Polizei bereits angekündigt, über die Osterfeiertage verstärkt Kontrollen durchzuführen. Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, sich an die Regeln zu halten, nicht an illegalen Rennen teilzunehmen und entsprechende Vorfälle zu melden.