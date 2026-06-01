18 Jahre alt
Tankstellen-Angestellte flieht nach bewaffnetem Überfall
Polizei
Der Tankstellenräuber verfolgte sein Opfer noch kurz, bevor er verschwand. (Symbolbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Ein bewaffneter Räuber hat es in der Nacht zum Montag auf die Kasse einer Tankstelle in Ludwigshafen abgesehen. Warum der Mann kurz darauf unverrichteter Dinge flüchtet.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Beim versuchten Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigshafen hat ein Unbekannter die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter habe sein 18-jähriges Opfer aufgefordert, die Kasse zu öffnen, teilte die Polizei mit.

Die Angestellte sei der Aufforderung allerdings nicht nachgekommen – sie flüchtete stattdessen aus dem Verkaufsraum. Nach einer kurzen Verfolgung habe der Täter von ihr abgelassen und sei unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung verschwunden.

© dpa-infocom, dpa:260601-930-155887/1

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