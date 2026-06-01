Ludwigshafen (dpa/lrs) – Beim versuchten Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigshafen hat ein Unbekannter die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter habe sein 18-jähriges Opfer aufgefordert, die Kasse zu öffnen, teilte die Polizei mit.
Die Angestellte sei der Aufforderung allerdings nicht nachgekommen – sie flüchtete stattdessen aus dem Verkaufsraum. Nach einer kurzen Verfolgung habe der Täter von ihr abgelassen und sei unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung verschwunden.
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