Ein bewaffneter Räuber hat es in der Nacht zum Montag auf die Kasse einer Tankstelle in Ludwigshafen abgesehen. Warum der Mann kurz darauf unverrichteter Dinge flüchtet.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Beim versuchten Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigshafen hat ein Unbekannter die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter habe sein 18-jähriges Opfer aufgefordert, die Kasse zu öffnen, teilte die Polizei mit.

Die Angestellte sei der Aufforderung allerdings nicht nachgekommen – sie flüchtete stattdessen aus dem Verkaufsraum. Nach einer kurzen Verfolgung habe der Täter von ihr abgelassen und sei unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung verschwunden.