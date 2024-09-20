Wiesbaden Tätersuche im Labor: Wie winzige Hautschuppen Mörder überführen können Dirk Eberz 20.09.2024, 12:12 Uhr

i Das Labor des Landeskriminalamts Hessen in Wiesbaden ist auf Hautschuppenanalyse spezialisiert. Der Forensiker Harald Schneider und sein Team haben so schon viele Kriminalfälle gelöst. Jonas Ratermann/Harald Schneider

Wenn ungelöste Mordfälle wie der von Amy Lopez neu aufgerollt werden, ist meist DNS-Technik im Spiel. Im Landeskriminalamt Wiesbaden kann das Erbgut selbst Jahrzehnte nach der Tat noch per Hautschuppenanalyse identifiziert werden. Wir haben mit den Profis darüber gesprochen, wie das funktioniert.

Harald Schneider untersucht seit 1991 genetische Fingerabdrücke am hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden. Mittlerweile ist er Leitender Regierungsdirektor der Fachgruppe 63 Biologie mit 64 Mitarbeitern, die sich auf Hautschuppenanalyse spezialisiert hat.







Artikel teilen

Artikel teilen