Kriminalität
Suchaktion bei Germersheim: Boot nach Diebstahl gefunden
Wasserschutzpolizei
Das entwendete Boot konnte am Ufer des Rheins geborgen werden. (Symbolbild)
Stefan Sauer. DPA

Nach einer Suchaktion mit Hubschrauber und Rettungsbooten wurde ein gestohlenes Boot am Ufer des Rheins gefunden. Die gesuchte Person blieb verschwunden.

Germersheim (dpa/lrs) – Auf dem Rhein bei Germersheim hat eine große Suchaktion mit Hubschrauber, Wasserrettung und mehreren Rettungsbooten stattgefunden. Auslöser sei eine Person gewesen, die in einem Boot über den Fluss gepaddelt sei, teilte die Wasserschutzpolizei mit.

Infolge der Suchaktion habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Vorfall um versuchten Diebstahl des Bootes gehandelt habe. Das Boot sei jedoch am Ufer abgelegt worden. Dort konnte es nach Angaben der Wasserschutzpolizei geborgen werden. Die zunächst gesuchte Person sei nicht mehr aufgefunden worden – eine weitere Fahndung sei nicht eingeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:260512-930-68058/1

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