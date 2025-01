Stromausfall an Neujahr Stundenlange Störung als Nagelprobe fürs neue Landesamt 02.01.2025, 16:27 Uhr

i Stundenlang war an Neujahr der Strom im oberen Westerwald ausgefallen. Die Störung wirkte sich auch teils in Koblenz aus. Und das neue Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz hatte seinen ersten Einsatzfall. Jan Woitas. dpa

Der Stromausfall, der in der Nacht zu Neujahr vor allem dem oberen Westerwald zu schaffen machte, wirkte sich bis nach Koblenz aus. Und das Landesamt Brand- und Katastrophenschutz wechselte noch in der Gründungsnacht in den Einsatzmodus.

Kaum war das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz zum Jahreswechsel offiziell gegründet, wechselte es quasi auch schon in Einsatzmodus, wie ein Sprecher des Amts mitteilt. Ein Grund war der Stromausfall in der Nacht zum 1. Januar: Im oberen Westerwald waren rund 33.

